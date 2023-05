Le PSG prépare un sale tour à Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois blessé, Neymar aura manqué une importante partie de la saison du PSG. Sous contrat jusqu'en 2027, le numéro 10 brésilien ne semble d'ailleurs plus en odeur de sainteté à Paris. A tel point que son départ ne serait pas à écarter. Le PSG ne fermera en tout cas pas la porte et écoutera les offres.

Cet été, le PSG devrait vivre un mercato très agité. Et pour cause, la saison est décevante et le club de la capitale tentera de se relancer en renforçant son effectif. Comme souvent, l'objectif sera de se détacher du bling-bling avec un recrutement beaucoup plus cohérent. Ce qui pourrait passer par le départ de certaines stars.

Neymar et Messi insultés, le PSG sort du silence https://t.co/OF8hVXRg0A pic.twitter.com/xIBlXvJ3cr — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Après Messi, Neymar également poussé au départ ?

Ainsi, celui de Lionel Messi semble acté. Décevant cette année, l'Argentin a même été sanctionné par le PSG après son escapade en Arabie Saoudite. Mais ce n'est peut-être pas terminé. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale ne fermera pas la porte à un départ de Neymar dont le contrat court jusqu'en 2027. Le PSG sera donc à l'écoute des offres pour son numéro 10.

Les Ultras réclament son départ

Une nouvelle qui devrait ravir les supporters du PSG. En effet, mercredi soir, une partie d'entre eux s'est présentée de la Factory, le siège social du club parisien, afin d'insulter plusieurs joueurs, dont Neymar. D'autres sont même allés devant le domicile du Brésilien à Bougival afin de réclamer son départ.