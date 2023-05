Transferts : L’incroyable décision du PSG pour Neymar

Axel Cornic

Alors que l’avenir de Lionel Messi fait énormément parler, celui de Neymar n’est pas en reste. Le Brésilien a en effet déjà été poussé vers la sortie l’été dernier et les évènements des derniers mois ne vont pas vraiment pousser le Paris Saint-Germain à changer d’avis, surtout avec la volonté des dirigeants de baisser la masse salariale. Mais pour s’en débarrasser, il va falloir faire d’énormes efforts...

Cet été devrait marquer la fin de la MNM. Considéré sur le papier comme l’une des attaques les plus incroyables des dernières années, le trio offensif du PSG est destiné à se séparer après deux années.

Messi, ça sent la fin

En commençant par Lionel Messi, dont le contrat se termine dans seulement quelques semaines et qui semble se diriger doucement mais surement vers un départ. Nous vous avions en effet annoncé sur le10sport.com que sa prolongation était la grande priorité du PSG à l’automne dernier, mais énormément de choses se sont passées depuis... surtout au cours des derniers jours. Désormais l’avenir de Messi fait de moins en moins de doutes et certains se demandent même si on le reverra sous les couleurs du PSG d’ici la fin de saison.

Le PSG prêt à tout pour se débarrasser de Neymar ?