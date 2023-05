Mercato : Lâché par son club, l’OM est sa dernière solution

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et on commence déjà à voir les grands axes tracés par Pablo Longoria, notamment pour les fins de prêts. L’avenir d'Éric Bailly semble en effet avoir déjà été décidé, puisque son option d’achat ne devrait pas être levée en cette fin de saison. Problème, son club de Manchester United ne veut pas de lui non plus...

Son recrutement avait été salué l’été dernier, puisqu’Éric Bailly était en quelque sorte l’atout expérience d’une défense de l’OM totalement remaniée. Son physique ne lui a toutefois jamais permis de s’installer sur la durée et désormais, son départ est déjà annoncé.

L’OM ne veut plus de Bailly...

D’après les informations de TeamTalk , Igor Tudor aurait en effet déjà annoncé à l’international ivoirien qu’il ne rejouera plus et qu’il quittera donc le club à la fin de son prêt. Cela est directement lié à son option d’achat, puisqu’elle serait automatiquement activée à partir d’un certain nombre de présences de Bailly avec l’OM.

Et Manchester United non plus !