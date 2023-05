Messi et Neymar poussés vers la sortie, Riolo interpelle le PSG

La rédaction

L’avenir du Paris Saint-Germain est au centre de tous les débats, puisqu’une nouvelle révolution est annoncée cet été. Cela devrait notamment passer par le départ de deux des plus grandes stars de l’effectif que sont Lionel Messi et Neymar, ce qui pourrait laisser un énorme vide au sein du projet futur du club.

On semble être à un tournant du projet QSI au PSG. Cet été devrait en effet marquer le début d’un autre cycle pour le club de la capitale, qui passera par le départ de Lionel Messi et de Neymar, mais également de nombreux autres indésirables. Mais ces départs ne se feront pas sans problèmes…

« Il va falloir miser sur autre chose »

Dans l’After Foot de ce lundi, Daniel Riolo s’est en effet questionné sur les plans de QSI pour oublier ces deux grandes stars. « Ce qu'a créé le Qatar en terme de business est assez impressionnant. Mais il faut l'entretenir la marque » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « La marque fonctionne beaucoup à l'étranger parce que t'as des stars, et le business que peut générer Messi dans un club en terme de visite et de tourisme. L'année prochaine, a priori, ils essaient de se séparer de Neymar et Messi va partir. En terme de business pour la marque, il va falloir miser sur autre chose ».

« En terme de business le PSG est top 3, mais... »