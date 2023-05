Kombouaré viré du FC Nantes, énorme révélation sur son successeur

Hugo Chirossel

En pleine course afin de se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes a décidé de changer d’entraîneur. Antoine Kombouaré a été remplacé par Pierre Aristouy, qui était jusque-là en charge des U19. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat, le technicien âgé de 43 ans a d’ailleurs prolongé de deux ans avant de reprendre l’équipe première.

Lors de la réception de Montpellier le week-end dernier, le FC Nantes a fait une très mauvaise opération dans la course au maintien. Les Canaris ont été étrillés 0-3 et pointent à la 17e place au classement du championnat de France. Ils comptent un point de retard sur le premier non relégable, l’AJ Auxerre, battu par le PSG dimanche soir (1-2).

Kombouaré remplacé par Aristouy

Pour se relancer dans la course au maintien et créer un électrochoc, les dirigeants nantais ont décidé le 8 mai dernier de se séparer d’Antoine Kombouaré. Ce dernier a mené le FC Nantes a deux finales consécutives en Coupe de France, dont une remportée la saison passée. Il a été remplacé par Pierre Aristouy, l’ancien entraîneur des U19.

Aristouy a prolongé son contrat