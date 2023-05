Le FC Nantes en Ligue 2, décision radicale au mercato

Alexis Brunet

Le FC Nantes est dans une bien mauvaise position. Le club de Waldemar Kita est actuellement 17ème de Ligue 1. La relégation à l'échelon inférieur guette donc pour l'instant les Nantais. En cas de descente, certains joueurs pourraient quitter le FCN à l'image de Ludovic Blas ou bien Alban Laffont. Mais pour d'autres, cela ne sera pas aussi simple.

La saison dernière la Ligue 1 perdait deux de ses clubs les plus mythiques. Les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne étaient relégués en Ligue 2 après une saison plus que galère. Il y a de grandes chances pour que Bordeaux remontent dans l'élite dès cette saison, puisque le club girondin est deuxième de son championnat, juste derrière Le Havre. En revanche pour l'ASSE, ce ne sera pas cette année la bonne. Les joueurs de Laurent Batlles ont quand même réussi à se maintenir après un début de saison calamiteux. Il se pourrait bien qu'ils soient rejoints par leurs homologues nantais.

Le FC Nantes se bat pour rester en Ligue 1

Le FC Nantes est actuellement 17ème de Ligue 1. Mauvaise nouvelle pour les partenaires d'Alban Laffont, cette année il y a quatre descentes en Ligue 2. Ils sont donc premiers relégables, alors qu'il ne reste que deux matches à jouer. Pour éviter la descente, Waldemar Kita a décidé de faire des choix et il a remercié Antoine Kombouaré de son poste d'entraîneur. C'est Pierre Aristouy qui a été nommé à sa place et qui aura donc la lourde tâche de maintenir dans l'élite le club.

Tous les joueurs ne bénéficieront pas d'un bon de sortie en cas de relégation