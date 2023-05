L’ASSE revient de l’enfer, le vestiaire sort du silence

Benjamin Labrousse

Après une première partie de saison cauchemardesque, l’ASSE retrouve des couleurs depuis quelque temps. Assurément l’une des meilleures équipes de Ligue 2 depuis le mois de janvier, la formation de Laurent Batlles a pu s’appuyer sur certains joueurs intéressants dont Mathieu Cafaro et Dylan Chambost, qui se sont tous deux félicités du maintien des Verts.

Enfin, l’ASSE peut exulter. Les Verts se sont imposés à domicile ce samedi (4-2) face à QRM. Alors qu’il ne reste que deux rencontres à jouer cette saison, les Stéphanois ont officiellement validé leur maintien dans l’antichambre du football français. Sur une très bonne dynamique depuis le mois de janvier, les hommes de Laurent Batlles sont soulagés, eux qui pointent désormais à la 9ème place du championnat.





Mathieu Cafaro l’affirme, le vestiaire de l’ASSE est « libéré »

Présent en conférence de presse d’après-match, le milieu de terrain Mathieu Cafaro s’est réjoui du maintien de l'ASSE ce samedi. « On est sauvé, on est libéré c’est bien. Maintenant il reste deux matchs, il faudra les prendre au sérieux. Prendre si on peut les 6 points, faire le maximum pour finir sur une très bonne note » , déclare ce dernier dans des propos relayés par Peuple Vert .

Dylan Chambost veut « encore gagner »