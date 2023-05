L'ASSE peut souffler, l'entraineur lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Ce samedi, l’ASSE s’est offert une belle victoire à domicile (4-2) face à QRM. Après avoir longtemps flirté avec la zone rouge, les hommes de Laurent Batlles ont mathématiquement assurés leur maintien en Ligue 2, et ce, grâce à de très bons résultats obtenus en 2ème partie de saison. Soulagé, l’entraîneur des Verts s’est félicité de l’état d’esprit de son groupe.

Ils l’ont fait. Ce samedi, l’ASSE a officiellement validé son maintien en Ligue 2 en battant QRM. Les Verts reviennent de loin, eux qui ont pendant longtemps été dans les bas-fonds du classement. Alors qu’il ne reste plus que deux rencontres à disputer, les Stéphanois pointent à une agréable 9ème place, qui laisse place à l’optimisme en vue de la saison prochaine.

Laurent Batlles veut continuer la « remontée au classement »

Et bien que depuis quelque temps, la dynamique du club du Forez laissait présager une rencontre assez tranquille face à QRM, cela n’a pas été le cas. Face à une belle équipe rouennaise, les Verts ont été poussés dans leurs retranchements par moments. Présent en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Laurent Batlles s’est satisfait du résultat. « Sur la première mi-temps, on se crée beaucoup d’occasions et Gautier (Larsonneur) nous laisse dans le match. On n’est pas vraiment mis en danger, mais on donne ce but. Il fallait beaucoup de sérieux pour prétendre à l’emporter. On l’a fait, par moments avec brio, par moments moins. L’important, c’est qu’on gagne ce match et qu’on continue notre remontée au classement », affirme le coach de l'ASSE dans des propos retranscrits par Foot National .

L’entraîneur de l’ASSE salue « le travail de tout un club »