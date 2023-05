Kombouaré viré, il prédit une catastrophe au FC Nantes

Benjamin Labrousse

Lourdement défait à domicile ce samedi face à Montpellier (0-3), le FC Nantes continue de sombrer. Actuellement 17ème et premier relégable, le club finaliste de la Coupe de France avait décidé de limoger Antoine Kombouaré le 9 mai dernier. Pierre Aristouy s’occupe désormais de l’intérim afin de tenter de maintenir les Canaris dans l’élite. Selon Bixente Lizarazu, le pire est à craindre pour les Nantais.

Rien n’a bougé du côté de Nantes ces dernières semaines. Au lendemain d’une énième défaite à domicile face à Strasbourg (0-2), Antoine Kombouaré était démis de ses fonctions malgré une belle épopée en Coupe de France et en Europa League. Mais depuis le départ du Kanak, l’opération maintien n’évolue pas sous la houlette de l’intérimaire Pierre Aristouy. Malgré un point arraché à Toulouse la semaine dernière, les Canaris ont lourdement chuté ce dimanche face à Montpellier (0-3).

« Il n’y a pas eu de choc psychologique » à Nantes, estime Lizarazu

Présent sur le plateau de Téléfoot , Bixente Lizarazu estime que le club nantais n’a pas réussi à se métamorphoser depuis le départ d’Antoine Kombouaré. « Il n’y a pas eu de choc psychologique avec le changement d’entraîneur. C’est probablement l’addition d’erreurs au fil des années » .

Le FC Nantes vers une trajectoire à la Bordeaux selon Lizarazu