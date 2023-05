Un scandale éclate au FC Nantes, les coulisses dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mostafa Mohamed est l'un des joueurs, qui a refusé de porter le maillot arc-en-ciel lors de la dernière journée du championnat. L'attaquant égyptien avait expliqué sa décision sur les réseaux sociaux, ce qui n'avait pas empêché le FC Nantes de le sanctionner financièrement. Ce vendredi, L'Equipe revient sur cet épisode sensible.

Ces derniers jours, la LFP lançait une opération pour lutter contre l'homophobie. La grande majorité des joueurs ont porté un maillot aux couleurs arc-en-ciel afin de montrer leur solidarité. Quelques exceptions ont été remarqués, notamment au TFC et au FC Nantes. De nationalité égyptienne, Mostafa Mohamed a refusé de porter ce maillot. Il avait justifié cette décision sur les réseaux sociaux.

Mostafa Mohamed avait justifié sa décision

« Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position. Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce qui restera différent. Je respecte toutes les différences. Je respecte toutes les croyances et toutes les convictions. Ce respect s'étend aux autres mais comprend également le respect de mes croyances personnelles. Vu mes racines, ma culture, l’importance des mes convictions et croyances, il n’était pas possible pour moi de participer à cette campagne. J’espère que ma décision sera respectée, tout comme mon souhait de ne pas polémiquer à ce sujet et que tout le monde soit traité avec respect » avait déclaré Mohamed. Ces explications n'ont pas convaincu le FC Nantes, qui a décidé de le sanctionner financièrement.

