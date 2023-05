FC Nantes : Un revenant en approche pour oublier Kombouaré ?

Benjamin Labrousse

Le 9 mai dernier, le FC Nantes décidait malgré un nouveau parcours en Coupe de France, de limoger Antoine Kombouaré. Et pour cause, le Kanak n’a pas réussi à sortir les Canaris de leur mauvaise passe en championnat. Alors que Pierre Aristouy assure désormais l’intérim et vise le maintien dans l’élite, les dirigeants nantais apprécient le profil de Claude Puel.

De quoi sera fait l’avenir du FC Nantes ? Actuellement 17ème en Ligue 1, les Canaris sont pour le moment relégués en Ligue 2 l’an prochain. Un potentiel désastre pour le club nantais, qui mise désormais sur son entraîneur intérimaire Pierre Aristouy afin de sécuriser le maintien. Pour rappel, l’AJ Auxerre, 16ème au classement et premier non relégable pointe seulement à un petit point de Nantes.

Le FC Nantes apprécie Claude Puel

Mais à en croire les informations de la Presse Océan , les dirigeants nantais et le président Waldemar Kita apprécient le profil de Claude Puel, 61 ans, et toujours sans club depuis son passage à l’ASSE entre 2019 et 2021.

Claude Puel avait recalé Nantes il y a quatre ans