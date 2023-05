Un joueur s'annonce à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle saison à l'OM où il s'est imposé comme l'un des cadres d'Igor Tudor, Valentin Rongier s'est prononcé sur son avenir. Et alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026 il y a six mois, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes assure qu'il n'a aucune intention de quitter Marseille cet été.

Cette saison, Valentin Rongier s'est clairement imposé comme un cadre à l'OM. Le milieu de terrain a même porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises compte tenu du fait que Dimitri Payet était plus souvent sur le banc de touche en début de match. Très apprécié par Igor Tudor, l'ancie joueur du FC Nantes pourrait donc être convoité cet été. Néanmoins, il n'a absolument pas l'intention de partir.

Rongier veut rester à l'OM

« Je me sens super bien, j’ai prolongé il y a six mois. À Marseille, je me sens chez moi, je n’ai aucune raison de partir. Après, c’est le football. Si un club vient, que l’OM me dit que c’est une bonne opportunité pour le club et pour moi, il faudra réfléchir. Mais si vous me demandez mon avis, je n’ai aucune envie de partir. Pour faire quoi ? Je joue, j’aime cette ville magnifique, j’ai acheté ma maison, il y a du soleil, les conditions de travail sont excellentes, on a un stade de folie et des supporters incroyables... », assure-t-il dans une interview accordée à La Provence .

«Je n’ai pas envie de faire cette erreur»