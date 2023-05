Zidane prépare son retour, il lâche une énorme annonce

Hugo Chirossel

Après la victoire écrasante de Manchester City face au Real Madrid (4-0), mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, l’avenir de Carlo Ancelotti interroge. Si l’entraîneur italien a un contrat allant jusqu’en juin 2024, cet échec pourrait marquer la fin de son aventure avec la Casa Blanca, ce qui pourrait faire les affaires de Zinedine Zidane. Cependant, d’après les informations de Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti souhaite rester et est confiant à ce sujet.

« Cette défaite n'est qu'une étape pour faire mieux l'an prochain. (...) On est déjà tourné vers la prochaine Ligue des champions où on voudra être compétitifs. Manifestement, le match ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu. Mais on ne va pas en faire un drame . » Après la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City mercredi soir (4-0), en demi-finale retour de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti s’est montré rassurant au sujet de son avenir. L’entraîneur italien, sous contrat jusqu’en juin 2024, pourrait être menacé après cette défaite écrasante. Et pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance.

« Il est confiant »

Cependant, le discours que tient Carlo Ancelotti en public serait le même en privé à en croire les informations de Fabrizio Romano. L’entraîneur du Real Madrid est persuadé de poursuivre la saison prochaine. « I l est convaincu de rester au Real Madrid. Ce qu'il dit en public est aussi le même sentiment qu'il a dans les consultations privées avec le Real Madrid et avec Florentino Pérez. Il est confiant de rester, d'avoir une autre opportunité l'année prochaine pour essayer de gagner la Ligue des champions à nouveau. Ancelotti est donc très confiant à ce sujet. Nous savons que le Real Madrid, quand vous ne gagnez pas la Liga, quand vous ne gagnez pas la Ligue des champions, vous êtes toujours en danger. La position n'est jamais sûre. C'est pourquoi nous pouvons garder la situation ouverte », a déclaré Fabrizio Romano sur CBS Sports .

« Le Brésil est prêt à attendre Ancelotti »