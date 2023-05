Mbappé : L’annonce qui va faire paniquer le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG aura pour objectif de recruter un nouvel avant-centre afin d'épauler au mieux Kylian Mbappé qui n'a jamais caché sa volonté d'évoluer aux côtés d'un point de fixation. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, mais la concurrence est très rude sur le marché des buteurs. D'autant plus qu'un autre grand club européen pourrait se mettre en quête d'un joueur offensif.

Le mercato s'annonce bouillant du côté du PSG. Et pour cause, après une saison plus que poussive, le club de la capitale compte bien renouveler son effectif de façon importante. Dans cette optique, plusieurs noms circulent avec un même objectif : épauler du mieux possible Kylian Mbappé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité se nomme ainsi Bernardo Silva. Mais le PSG souhaitera également recruter un avant-centre capable de jouer avec le crack de Bondy et donc lui offrir plus de liberté. Cependant, le marché des buteurs est très fermé, et surtout concurrentiel.

Le Real Madrid aussi veut recruter un attaquant

Une concurrence à laquelle s'ajoute désormais le Real Madrid. En effet, selon les informations de Josep Pedrerol, présentateur du Chiringuito , le club merengue va tout faire pour recruter un nouvel avant-centre cet été. Et pour cause, la lourde défaite contre Manchester City est vécue comme une fin de cycle chez les Madrilènes qui feront tout pour dénicher le successeur de Karim Benzema, ou au moins un joueur capable de le faire souffler durant la saison. L'attaquant français n'a effectivement pas de concurrence à son poste, et le très jeune Endrick n'arrivera pas avant 2024.

Menace pour le PSG ?

Josep Pedrerol ne donne pas les noms des attaquants qui seront visés par le Real Madrid, mais il semble déjà clair que cela impactera le mercato du PSG. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club merengue s'intéresse déjà à Randal Kolo Muani, également sur les tablettes de Luis Campos. Sans compter sur l'hypothèse qui verrait le Real Madrid revenir à la charge pour Kylian Mbappé. Par conséquent, en plus du Bayern Munich et de certains grands clubs anglais, le PSG voit le Real Madrid s'ajouter à longue liste de ses concurrents pour dénicher un avant-centre.