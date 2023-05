Neymar : Le feuilleton est relancé, ça bouge au PSG

Pierrick Levallet

Superstar du PSG depuis 2017, Neymar pourrait bien voir son aventure parisienne toucher à sa fin. Le Brésilien est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant. Récemment, une rumeur évoquait le début de discussions entre le PSG et Manchester United. En réalité, il n'en serait rien. Mais la formation parisienne commencerait à s'activer en interne.

Arrivé au PSG en superstar en 2017, Neymar serait plutôt proche de la sortie. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le Brésilien se sent bien dans la capitale et qu’il se voit bien y rester, la direction parisienne aurait un avis différent sur le dossier. Luis Campos souhaiterait notamment le voir partir. Et récemment, L’Equipe a dévoilé le début de discussions entre le PSG et Manchester United, qui serait intéressé par Neymar.

Manchester United n'a pas encore bougé pour Neymar

Néanmoins, Fabrizio Romano a révélé sur sa chaîne YouTube que Manchester United ne discuterait pas avec Neymar. Les propriétaires actuels des Red Devils auraient une position assez claire dans ce dossier. Mais la situation pourrait bien changer avec l’arrivée de nouveaux actionnaires prochainement.

Ça bouge au PSG en interne

Le journaliste spécialiste du mercato ajoute que le PSG discuterait de l’avenir de Neymar en interne. Le Brésilien ne ferait effectivement plus l’unanimité au sein de la direction sportive. Cette dernière chercherait d’ailleurs une solution pour cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la star de 31 ans n’est pas assurée de poursuivre l’aventure parisienne la saison prochaine. À suivre...