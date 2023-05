Mercato : Le PSG peut se racheter, la réponse déjà connue ?

Hugo Chirossel

Alors que le mercato estival se rapproche, le PSG pourrait de nouveau se lancer sur la piste d’Hakim Ziyech. Ce dernier était déjà proche de rejoindre le club de la capitale cet hiver, avant que son arrivée ne soit avortée au dernier moment. Chelsea devrait lui chercher une porte de sortie, mais l’international marocain pourrait finalement prendre la direction de la Serie A.

« On a le joueur avec nous, on a tout fait. Mais comme dans tous les transferts, on a besoin que les trois parties marchent bien. Dans ce cas-là, ça a très bien marché pour le PSG, ça a bien marché avec Ziyech et malheureusement ça n'a pas marché pour la dernière partie . » Dans un entretien accordé à Téléfoot en février dernier, Luis Campos s’était expliqué sur l’opération Hakim Ziyech.

Neymar - Messi : Le PSG dans une impasse, le coupable est désigné https://t.co/HVaHEZCBPz pic.twitter.com/LZw7XdDsg7 — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Le PSG pense toujours à Ziyech

À la recherche d’un joueur de côté, le PSG était proche de s’attacher les services de l’international marocain. Il avait même passé sa visite médicale à Paris, mais Chelsea avait tardé à envoyer les documents nécessaires pour l’homologation de son contrat. D’après Sports Zone , le PSG serait toujours intéressé, mais Hakim Ziyech serait plus proche de la Serie A.

Bataille milanaise pour Ziyech