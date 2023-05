Surprise, le PSG a une voie royale pour régaler Mbappé

Axel Cornic

Kylian Mbappé pourrait se retrouver bien seul cet été, puisque Lionel Messi et Neymar seraient de plus en plus proches d’un départ du Paris Saint-Germain. Luis Campos travaillerait déjà sur plusieurs pistes pour trouver des nouvelles stars à aligner aux côtés du prodige français, avec notamment Victor Osimhen du Napoli.

La MNM c’est fini. Dans seulement quelques semaines le trio offensif du PSG devrait se séparer, puisque le contrat de Lionel Messi touche à son terme. Mais n’espérez pas voir Neymar rester, puisque les dirigeants parisiens seraient prêts à tout pour s’en débarrasser, avec notamment un intérêt de Manchester United évoqué récemment par L’Équipe .

Neymar : Le PSG le pousse dehors, le verdict tombe déjà https://t.co/TSDoCCjalx pic.twitter.com/unZ8Fvsk71 — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Luis Campos veut construire une nouvelle attaque

Nous vous avons dévoilé sur le10sport.com, que la priorité du PSG pour remplacer Lionel Messi n’est autre que Bernardo Silva, qui connaît très bien Campos mais également Kylian Mbappé. Mais pour le poste de numéro 9, la grande priorité serait plutôt Victor Osimhen à en croire les indiscrétions de RMC Sport .

Chelsea snobé par Victor Osimhen