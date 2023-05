Neymar : Grande nouvelle pour le PSG, Mbappé s’en frotte les mains

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé aimerait être la figure de proue du PSG et pourrait le devenir grâce aux départs de Lionel Messi et de Neymar. Grâce à Anthony Martial, le champion du monde tricolore pourrait se mettre à espérer. Explications.

Entre Neymar et le PSG, l’histoire de six ans pourrait toucher à sa fin cet été. En effet, que ce soit L’Equipe , Le Parisien ou Foot Mercato , tous s’accordent à dire que les deux parties sont prêtes à tourner la page. La Premier League serait la destination la plus probable pour Neymar. Casemiro tenterait de convaincre son compatriote brésilien de le rejoindre à Manchester United.

Manchester United en a marre de Martial…

The Sun explique d’ailleurs qu’un compatriote de Kylian Mbappé pourrait venir en aide au PSG et au meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Mbappé semblerait être emballé par l’idée de devenir la seule figure de proue du PSG et les départs de Lionel Messi et de Neymar lui permettraient de voir son vœu être exaucé. D’après The Sun , Manchester United en aurait assez d’Anthony Martial et compterait s’en débarrasser cet été.

Scandale en Espagne : Après Mbappé et Neymar, il dégoupille https://t.co/uUOsVUurjZ pic.twitter.com/jsKPotN06R — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

...et veut se servir de son départ pour boucler l’arrivée de Neymar