Neymar - PSG : Les offres s’enchaînent, son transfert XXL prend enfin forme

Entre le PSG et Neymar, ça sent la fin. La direction parisienne souhaite encore se séparer d’un joueur en pleine réflexion sur son avenir, ne se sentant plus désiré dans la capitale. Une situation qui n’a pas échappé à Manchester United, prêt à se positionner sur la star auriverde. Un intérêt loin d’être nouveau, les Red Devils cherchant depuis une décennie à mettre la main sur l’ancien attaquant du FC Barcelone.

222M€. A défaut de remporter la Ligue des champions comme l’espéraient les Qataris à leur arrivée, le PSG réalisait un coup historique sur le mercato à l’été 2017 en s’attachant les services de Neymar, le transfert le plus cher jamais réalisé. Une opération qui peine à convaincre sur le plan sportif six années plus tard, l’international auriverde ayant enchaîné les blessures et certaines polémiques depuis sa venue dans la capitale. Considéré comme intransférable au cours de ses premières années, et ce malgré l’intérêt insistant du FC Barcelone, Neymar a convaincu le PSG de le laisser filer vers une autre destination au fil du temps. Depuis sa nomination en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos cherche officieusement à se séparer du Brésilien de 31 ans, engagé jusqu’en 2027. Une position qui n’a pas changé à l’approche du mercato estival, et dont pourrait profiter Manchester United. Les Red Devils sont en effet positionnés, eux qui cherchent depuis maintenant dix ans à accueillir l’attaquant.

2013, premier échec face au FC Barcelone

Après ses premières prouesses à Santos, Neymar figure dès son plus jeune âge sur les tablettes de Manchester United, concurrençant la majorité des cadors européens sur le dossier. Le PSG, à l’aube du projet QSI, est notamment intéressé par celui qui affole le Brésil, tout comme le FC Barcelone, qui raflera la mise en 2013.

2015, une offre folle est annoncée

A peine deux années après sa signature en faveur du FC Barcelone, Neymar fait déjà les gros titres de la presse concernant son avenir européen. La presse anglaise évoque à cette époque une opération estimée à 330M€, salaire compris, en préparation du côté de Manchester United. « Il n'y a rien. Il a encore trois ans de contrat et Barcelone n'a jamais pensé à une vente de Neymar. Les journaux britanniques sont très spéculateurs. Il est très heureux ici », commentera son agent Wagner Ribeiro à GloboEsporte . Neymar, lui, admettra un rapprochement. « Il y a eu des discussions », révèle-t-il en septembre 2015 dans une interview à ESPN Brésil . Cependant, aucune négociation n’est entamée entre les deux parties, le numéro 11 du Barça souhaitant poursuivre sa carrière au Camp Nou : « Il n'y a rien eu de concret. J'ai appris qu'il y avait eu des offres, mais aucune n'a été faite pour moi. »

2016, les deux Manchester tentent leur chance

Dans les mois qui suivent, l’intérêt de United envers Neymar ne faiblit pas, et les Red Devils se retrouvent même concurrencés par le rival citizen. Les deux formations de Premier League sont alors disposées à régler les 190M€ de sa clause libératoire, en lui proposant un salaire annuel de 60M€ à en croire la presse étrangère. Mais Neymar renouvelle finalement son bail, laissant penser que son départ ne sera plus un sujet pendant plusieurs années.

PSG : «Neymar ne peut pas arrêter de faire la fête du jour au lendemain» https://t.co/vmoOpDNQBl pic.twitter.com/xJcDejuJUP — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

2017, le PSG rafle la mise et United connaît une nouvelle désillusion

Mais entre-temps, le FC Barcelone réalise une performance historique en renversant le PSG (6-1) en Ligue des champions après sa lourde défaite à l’aller (0-4). Neymar réalise une prestation exceptionnelle ce 8 mars 2017, mais cela ne lui permet pas pour autant de sortir de l’ombre de Lionel Messi, l’élément déclencheur de son transfert quelques mois plus tard. « Ce qu’il raconte est qu’après le 6-1 contre le PSG, alors que c’est lui qui marque les buts décisifs, c’est Messi avec les supporters qui fait la une des journaux du lendemain , révèle le journaliste Marcelo Bechler. Il s’entend très bien avec Messi mais, à ce moment-là, il comprend qu’il ne sera jamais le numéro un ici. » Neymar veut donc quitter le FC Barcelone, et Manchester United fait une nouvelle entrée fracassante dans ce dossier. Le quotidien catalan révèle alors que José Mourinho, à la tête du club mancunien, a fait de la star auriverde sa priorité, au point d’envisager la levée de sa clause libératoire fixée à 200M€ (puis 222M€). Des contacts sont alors révélés entre Neymar et le Special One , un entraîneur qui ne le laisse pas indifférent.



« J'admire Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool - ce sont des équipes qui se battent toujours , confie Neymar au Sun en 2017. Et puis il y a des entraîneurs de haut niveau comme Mourinho et Guardiola. Ce sont des entraîneurs avec lesquels n'importe quel joueur aimerait travailler. » Malgré cet appel du pied, Neymar s’engage en faveur du PSG

2018, Les Red Devils impliqués dans le premier feuilleton Neymar

L’aventure parisienne du Ney ne sera pas de tout repos, avec des premières rumeurs de départ apparaissant à l'issue de la saison 2017/18 du côté du Parc des Princes. Encore une fois, Manchester United est présent avec le Real Madrid comme l’avait révélé en exclusivité le10sport.com. « J'adorerais jouer avec lui. Il est la définition même de la joie sur un terrain », lui lancera Paul Pogba, interrogé par TyC Sports . Mais le Qatar ne compte pas lâcher sa nouvelle star à ce moment, et ce malgré sa première blessure majeure à la cheville.

2019, le clan Neymar songe à débarquer à Old Trafford

Au terme de sa deuxième année au PSG, rien ne va plus pour Neymar, victime d’une nouvelle blessure à la cheville droite l’obligeant à tirer un trait sur la seconde partie de saison. De retour à la tête du secteur sportif, Leonardo cherche une porte de sortie à son numéro 10, désireux de retourner au FC Barcelone. L’ancien club de Neymar n’a toutefois pas les moyens de le rapatrier, et s'en suit un feuilleton interminable qui ne connaîtra pas le dénouement espéré par le camp brésilien. Durant les négociations entre le PSG et le Barça, le clan Neymar aurait songé à d’autres pistes, Mundo Deportivo annonçant qu’une arrivée à Manchester United, au Bayern Munich ou encore à la Juventus est alors envisagée.

2022, Neymar évoqué pour remplacer Cristiano Ronaldo

En 2022, le vent a tourné pour Neymar. Prolongé l’été précédent jusqu’en 2027, le numéro 10 s’illustre encore par son irrégularité, poussant le PSG à vouloir le vendre. Problème, les propositions manquent désormais à l’appel pour un joueur qui vient de fêter ses 30 ans, et seule la Premier League apparaît en position de l’accueillir. Chelsea, dirigé par Thomas Tuchel qui garde de bons souvenirs de leur collaboration dans la capitale française, se verrait bien le retrouver. De même pour Newcastle, à la recherche d’un premier gros coup après son rachat par l’Arabie saoudite. Manchester United, enfin, songe à Neymar pour remplacer Cristiano Ronaldo, sur le départ. Le quintuple Ballon d’Or reste finalement chez les Red Devils , bloquant toute offensive.

2023, la bonne année ?