Neymar : Rendez-vous au sommet, le feuilleton s’emballe

Thomas Bourseau

Neymar serait susceptible de débarquer à Manchester United à la prochaine intersaison. Le PSG aurait programmé une entrevue avec son entourage pour sceller son avenir. Le Brésilien pourrait cependant être dépendant du rachat du club. Explications.

Neymar ne serait plus vraiment le bienvenu du côté du PSG. Comme ce fut le cas l’été dernier, le conseiller football du club qui n’est autre que Luis Campos, aurait à cœur de s’en débarrasser. Et cette fois-ci, Neymar ne refuserait pas. En effet, L’Equipe affirme dans ses colonnes du jour, et confirme donc la tendance, que le Brésilien prendrait en considération un départ, mais où ? La Premier League !

Manchester United déroule le tapis rouge à Neymar… mais pas au PSG !

L’Equipe confie que Manchester United se préparerait pour accueillir Neymar cet été. D’ailleurs, son compatriote Casemiro l’inciterait à le rejoindre chez les Red Devils qui seraient en désaccord avec le PSG sur les modalités du transfert. Le Paris Saint-Germain souhaiterait un transfert sec lorsque Manchester United ne pourrait pas financièrement assumer le salaire pharaonique de Neymar ainsi qu’une indemnité de transfert de plusieurs dizaines de millions d’euros...

Réunion cruciale pour Neymar à Paris ?