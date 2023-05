Le PSG relance un transfert XXL, le feu vert est donné

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est désormais une habitude, Sergej Milinkovic-Savic est annoncé dans le viseur du PSG, désireux de se renforcer sur le mercato. Cette fois-ci, l’opération est réalisable alors que la Lazio est disposée à se séparer de son milieu, sous contrat jusqu’en juin 2024, comme l’a reconnu le directeur sportif Igli Tare.

Revoilà Sergej Milinkovic-Savic ! Annoncé avec insistance au PSG durant plusieurs étés, son profil étant apprécié par Antero Henrique puis Leonardo, le milieu serbe n’a finalement jamais quitté la Lazio, et ce alors que son nom avait également circulé du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus. A 28 ans, Milinkovic-Savic arrive à un tournant de sa carrière, et le PSG serait disposé à tenter sa chance, une fois de plus.

💶 L’équation n’est pas simple pour #BarceloneD’après une étude interne, le retour de Lionel #Messi (#PSG) permettrait au club de récupérer un gros chèque, mais il faut d’abord réduire la masse salariale de 200M€Sortons la calculette sur @le10sport ⬇️ https://t.co/9BIsqDLUPz — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2023

Milinkovic-Savic sur le départ, le PSG évoqué

D’après les récentes informations d’ Il Tempo , le départ de l’international serbe est en effet envisagé, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Le PSG serait ainsi attentif à la situation, alors que le principal intéressé aurait été plusieurs fois aperçu à Paris ces derniers mois. Du côté de la Lazio, on n’écarte aucune possibilité.

« Il est aussi possible que Sergej soit vendu à un autre club »