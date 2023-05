Neymar - Messi : Le PSG dans une impasse, le coupable est désigné

Thomas Bourseau

En marge du mercato à venir, Neymar aurait à cœur de rebondir ailleurs qu’au PSG. Manchester United semble être une solution chaude pour son avenir. Néanmoins, le dossier Lionel Messi pourrait contrecarrer les plans du PSG avec le Brésilien. Explications.

Entre Lionel Messi et le PSG, le divorce semble déjà être prononcé. En fin de contrat le 30 juin prochain, Messi aurait déjà annoncé son départ à ses dirigeants selon le journaliste Guillem Balague. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de considérablement alléger sa masse salariale. Et il se pourrait que Neymar fasse lui aussi ses valises.

Ça s’agite en coulisse pour le transfert de Neymar

C’est du moins la tendance de ces dernières semaines. Et L’Équipe a confirmé les informations circulant dans la presse. Neymar ne serait plus contre un départ du PSG et en coulisse, le forcing est fait pour que le Brésilien prenne la décision de signer en faveur de Manchester United. Casemiro ferait des pieds et des mains pour qu’il vienne à Manchester United. Néanmoins, rien ne serait fait à l’instant pour le transfert en question.

Neymar sur le départ, Messi sur le point de tout gâcher ?