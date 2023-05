PSG : «Neymar ne peut pas arrêter de faire la fête du jour au lendemain»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pointé du doigt pour la gestion de sa carrière et son hygiène de vie peu en rapport avec la pratique du sport de haut-niveau, Neymar est un sujet récurrent du côté du PSG. A 31 ans, difficile de savoir si le Brésilien pourra encore devenir incontournable. Pour Lorris Gellé, ostéopathe et fondateur de la méthode Anatomik, tout est encore possible. Sous certaines conditions.

Au regard de son potentiel lorsqu’il avait 17 ans, Neymar aurait pu prétendre à une armoire à trophées aussi pleine que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Près de 15 ans après avoir fait sensation au Brésil, la star du PSG a en effet une jolie collection à son actif. Mais à la place des Ballons d’Or, c’est une liste de blessures qui trône au-dessus de son nom. Depuis qu’il est à Paris, c’est même devenu une fâcheuse habitude. Chaque saison, Neymar se fait une cheville, un adducteur ou encore un métatarse, son talon d’Achille. A 31 ans, le Brésilien suscite plus souvent la lassitude que l’espoir. La faute à une hygiène de vie très souvent montrer du doigt comme étant à l’origine de cette carrière gâchée.

« Il arrive un moment où l’âge vous rattrape »

Fondateur de la méthode Anatomik , l’ostéopathe Lorris Gellé croit encore au potentiel de Neymar et à sa capacité à pouvoir « changer ». Encore faut-il le faire avec intelligence et ‘douceur’ : « Il est possible d’avoir un mode et une hygiène de vie « détente » pendant un temps quand on est sportif. Il existe des natures extraordinaires qui parviennent à passer entre les gouttes. Ronaldinho, oui, par exemple, faisait partie de ces quelques exceptions (sourire). Je pense qu’il est possible, pendant un certain temps, de ne pas subir les conséquences sur des performances. Mais ça ne dure qu’un temps… Il arrive un moment où, avec le vieillissement cellulaire, l’âge vous rattrape. Et ce que vous pouvez faire à 20 ans, 25 ans, ce n’est plus possible à 30. Concernant Neymar, la question que je me pose n’est pas de savoir si c’est possible ou non de faire carrière en faisant la fête, mais plutôt de savoir à quel point il aurait pu être meilleur, plus performant, s’il avait mis tous les ingrédients ? Mais une chose est sûre, s’il souhaite « changer des choses », ça ne doit pas se faire dans la radicalité. Dans la méthode Anatomik, il y a un point central, une règle primordiale, c’est l’hyper progressivité. Si ton mode de vie, c’est de faire la fête depuis des années, tu ne peux pas tout arrêté du jour au lendemain. Le système nerveux est un point central du corps et l’état psychique compte autant que le physique. Tout arrêter de manière radicale, ce n’est pas bon. D’autant plus dans un sport comme le football où le mental est primordial ».

Que veut Neymar ?

L’autre question centrale autour de Neymar c’est de savoir ce que le Brésilien veut vraiment ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, il dispose d’un boulevard pour terminer sa carrière avec 30 millions d’euros net par saison, peu importe ses performances. Avec Kylian Mbappé et Erling Haaland à la lutte pour les dix prochains Ballon d’Or, la possibilité de voir le Brésilien se résigner et de terminer sa carrière en roue-libre est grande. Continuer de s’amuser hors du terrain, de profiter de la vie parisienne et de préparer la suite, dès maintenant, est une tentation qui a des allures de fortes probabilités. Sauf si Neymar prend conscience du défi qui est le sien. Sûrement le dernier, à la hauteur de son incroyable talent. Revenir à son meilleur niveau en corrigeant ce qui doit l’être et en professionnalisant sa démarche au quotidien. La balle est dans son camp…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ANATOMIK (@anatomik.paris)