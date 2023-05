En plein cauchemar, Pogba sort enfin du silence

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De retour à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba vit une saison cauchemardesque. Opéré en novembre, l’international français a rechuté à deux reprises, ce qui a déjà mis un terme à sa saison. Le champion du monde 2018 s’est confié sur ses réseaux sociaux et est revenu sur cette période délicate.

Paul Pogba vit sans aucun doute la saison la plus difficile de sa carrière. Depuis son retour à la Juventus l’été dernier, l’international français enchaîne les blessures. Opéré en novembre, Pogba a rechuté une fois, avant de revenir au printemps. Titulaire pour la première fois depuis un an, Paul Pogba est sorti sur blessure après 20 minutes. Des pépins physiques qui viennent s’ajouter à ses galères judiciaires avec ses frères.

Paul Pogba s’exprime après sa nouvelle blessure

Après cette nouvelle blessure qui a déjà mis un terme à sa saison, Pogba s’est exprimé sur ses réseaux sociaux : « Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer après tout ce moment de silence. L'année a été très, très compliquée avec des problèmes hors football et sur le terrain. En dehors, c'était compliqué, dur mentalement surtout, j'ai essayé de me réfugier dans ce que j'aime, soit jouer au football et m'épanouir sur les terrains mais ça n'a pas été le cas ».

«C'est une année à ne pas oublier»