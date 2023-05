«Il s’est transformé en Zidane» : il hallucine totalement !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, Manchester City aura l’opportunité de disputer la deuxième finale de C1 de son histoire en cas de qualification mercredi soir. Les Skyblues miseront notamment sur Ilkay Gundogan, extraordinaire ces dernières semaines, que Kyle Walker a comparé à… Zinédine Zidane !

Mercredi soir, Manchester City reçoit le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions. Les Cityzens ont ramené un bon nul de Santiago Bernabeu et tenteront de prendre leur revanche à domicile, un an après l’élimination à ce même stade de la compétition contre ce même Real Madrid. Et Manchester City misera sur un grand Ilkay Gundogan.

Gundogan ne s’arrête plus

Encore auteur d’un doublé et d’une passe décisive le week-end dernier contre Everton, l’international allemand est dans la continuité de ses récentes performances. Une semaine avant, Ilkay Gundogan avait déjà inscrit deux buts contre Leeds. Le milieu des Skyblues est en pleine bourre, une aubaine pour Manchester City qui va devoir faire tomber le champion d’Europe en titre.

«Il s'est transformé en Zidane»