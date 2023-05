Coup de tonnerre pour l’avenir de Zidane

Jean de Teyssière

Depuis l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026, Zinédine Zidane doit encore mettre de côté son rêve de rejoindre l'équipe de France. Après avoir entraîné deux fois le Real Madrid, l'ancien joueur de Bordeaux cherche un nouveau club à entraîner et après avoir vu la porte du PSG se fermer, celle du Real Madrid ne semble pas pouvoir s'ouvrir non plus.

L'avenir de Zinédine Zidane devient de plus en plus flou. Comme révélé par le10sport.com, Christophe Galtier va rester l'entraîneur du PSG la saison prochaine, bloquant l'arrivée de Zinédine Zidane, où son nom était évoqué. Ce mardi, L'Equipe révèle également qu'une autre porte se ferme pour Zidane...

Ancelotti et la tentation brésilienne

Malgré un parcours chaotique en Liga, le Real Madrid étant deuxième avec 14 points de retard sur le FC Barcelone, champion d'Espagne depuis le week-end dernier, la bande de Carlo Ancelotti s'en sort encore très bien en Ligue des Champions, car ils ne sont qu'à un match d'accéder à une deuxième finale consécutive (1-1 au match aller face à Manchester City). Pourtant, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que l'entraîneur italien pourrait devenir le sélectionneur du Brésil et lui-même ne s'était pas montré insensible...

Ancelotti va continuer au Real Madrid