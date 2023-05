Guardiola au PSG, l’incroyable bombe de la presse italienne

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier est déjà annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain. Les noms fusent pour savoir qui va le remplacer ces derniers jours il a notamment été question de José Mourinho ou encore Thiago Motta. Et pourquoi pas Pep Guardiola, l’un des plus vieux fantasmes des propriétaires qataris ?

Il y a des noms qui sont régulièrement revenus au PSG, depuis le début du projet QSI. C’est le cas de José Mourinho, qui pourrait pourtant enfin débarquer à Paris, puisqu’en France comme à l’étranger on parle de son envie de quitter l’AS Roma pour retrouver un projet ambitieux en Europe.

Le PSG a toujours rêvé de Guardiola

Un autre serpent de mer du PSG se nomme Pep Guardiola. Considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de vingt dernières années, l’Espagnol a toujours été l’un des grands objectifs de QSI. En décembre 2019, nous vous annoncions d’ailleurs sur le10sport.com que les propriétaires qataris rêvaient d’un duo formé par l’ancien coach du FC Barcelone et Xavi, qui à l’époque entraînait encore Al Sadd.

Il pourrait quitter Manchester City, mais...