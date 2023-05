PSG : Révolution pour Mbappé, «il ne va pas rester grand monde»

Axel Cornic

Luis Campos semble avoir lancé son mercato et selon nos informations il a déjà une priorité, en la personne de Bernardo Silva. Ce dernier connaît bien la Ligue 1 ainsi que le dirigeants portugais, qui l’avait recruté en 2014 à l’AS Monaco, où il a notamment évolué aux côtés d’un certain Kylian Mbappé… qu’il pourrait donc bientôt retrouver au Paris Saint-Germain.

On ne peut pas vraiment dire que l’arrivée de Luis Campos soit un succès pour le moment. S’il a bouclé plusieurs opérations depuis presque un an, l’architecte du PSG n’a pas réussi à régler des dossiers importants et devra donc redresser la barre cet été. Et on connaît déjà son premier gros dossier…

PSG : Le clan Neymar a déjà ciblé son prochain club https://t.co/QFNuSABvn1 pic.twitter.com/mNjtNxGweX — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Bernardo Silva, la priorité de Luis Campos

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Campos souhaite attirer Bernardo Silva au PSG. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2025, il a l’avantage de pouvoir occuper plusieurs postes comme celui d’ailier droit ou encore de milieu relayeur. A noter que Kylian Mbappé est l’un de ses grands soutiens en interne, avec Bernardo Silva qui pourrait notamment venir pallier le départ en fin de contrat de Lionel Messi.

« On a l'impression qu'il veut nous constituer un puzzle avec des pièces qu'il connaît déjà »