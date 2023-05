Scandale à la FFF : «Elle a couvert le Graët, c’est inacceptable !»

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Quelques semaines après le scandale qui a frappé la FFF et le départ de Noël Le Graët, l’ancienne directrice générale sort de son silence. Florence Hardouin s’exprime dans les colonnes du journal L’Equipe et avoue ne pas avoir dénoncé les agissements du dirigeant français, accusé de harcèlement sexuel. Des déclarations qui font grincer des dents…

Florence Hardouin prend la parole. L’ancienne directrice générale de la Fédération Française de Football se confie dans le journal L’Equipe et fait la lumière sur les affaires qui ont émaillé le football tricolore ces derniers mois. Victime d’un infarctus en janvier dernier, l’ex-patronne de la FFF a pris le temps de se reposer avant de revenir sur toutes les polémiques dont elle a fait l’objet, mais surtout celles qui concernent Noël Le Graët, accusé dans plusieurs affaires de harcèlement sexuel.

« J’aurais dû avoir le courage de le dire ou de le dénoncer »

Licenciée de son poste de directrice générale, Florence Hardouin a elle-aussi porté plainte pour harcèlement moral et sexuel contre Noël Le Graët. Des agissements qu’elle dit regretter de ne pas avoir révélé au grand jour : « J'aurais dû avoir le courage de le dire de façon plus ouverte ou de le dénoncer à... (Elle ne finit pas sa phrase) Mais vous avez peur de dénoncer des choses pareilles parce qu'après... Parce que vous tenez aussi à votre poste. Quand vous êtes seule, que vous subissez un certain nombre de choses, des propos ou des comportements déplacés... En tout cas, moi, j'ai eu peur. Si vous parlez trop... »

« Elle devait parler »