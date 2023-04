«Le plus gros des hypocrites» : Il balance du lourd sur Le Graët

Thibault Morlain

Suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été accablé de tous les côtés. Il a d'ailleurs fini par démissionner de son poste de président de la FFF. Les critiques ont été vives à l'encontre du Breton et cela n'a visiblement pas étonné Samir Nasri, qui connaissait bien le personnage.

Alors que Noël Le Graët est déjà tombé bien bas, Samir Nasri en a remis une couche. Ce lundi, lors de l'émission Zack en Roue Libre avec Zack Nani, l'ancien international français est revenu sur l'épisode de son pétage de plomb face à l'Angleterre, lorsqu'il avait insulté un journaliste. Nasri a alors révélé avoir d'abord été soutenu par Le Graët, qui a ensuite retourné sa veste.

« Les gens me faisaient passer pour un aigri »

Forcément, Samir Nasri n'a pas apprécié un tel comportement. Et devant les derniers déboires de Noël Le Graët, il a expliqué à propos de l'ex-président de la FFF : « C’est pour cette raison que j’ai toujours dit qu’il était le plus gros des hypocrites. Les gens me faisaient passer pour un aigri ».

« La vérité refait toujours surface »