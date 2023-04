Equipe de France : Malheureux au Qatar, il vide son sac

Thomas Bourseau

Comme Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman a raté son tir au but lors de la dernière finale de Coupe du monde. Grosse désillusion à la fois collective et personnelle pour l’ailier français qui avoue avoir tout coupé après cet échec. Il prend rendez-vous avec la Ligue des champions à présent afin d’avancer.

Kingsley Coman aurait pu soulever sa première Coupe du monde avec l’équipe de France, lui qui n’était pas du voyage en Russie en 2018. Néanmoins, l’ailier du Bayern Munich n’est pas parvenu à continuer sur la lancée de Kylian Mbappé qui avait ouvert le bal de la séance de tirs au but en finale contre l’Argentine. Mbappé avait marqué, mais pas Coman qui a échoué devant Emiliano Martinez, comme Aurélien Tchouaméni après lui.

«J'ai fait le vide dans ma tête, sans penser au football, sans aller sur les réseaux sociaux».

Après cette énorme désillusion, Kingsley Coman a décidé de totalement couper avec le football et les réseaux sociaux en s’en allant aux Maldives avec sa femme pour y faire un break comme il l’a confié à The Daily Telegraph. « Je suis allé aux Maldives avec ma femme et c'était parfait parce que nous étions dans un hôtel au milieu de l'eau avec très peu de gens, presque rien que nous. J’ai laissé mon téléphone de côté, j'ai vraiment pensé à autre chose et j'ai fait le vide dans ma tête, sans penser au football, sans aller sur les réseaux sociaux, sans rien ».

«La Ligue des champions ? Je n'oublierai pas la Coupe du monde, jamais, mais cela remplacera un peu ce sentiment»