Après son clash avec Mbappé, il se fait fracasser

Les multiples provocations d'Emiliano Martinez après la finale de la dernière Coupe du monde ont terni son image selon les dires d'Aleksander Ceferin. Selon le président de l'UEFA, le portier argentin d'Aston Villa a dépassé les bornes en chambrant, constamment, Kylian Mbappé, pourtant auteur d'un triplé lors de cette rencontre, le 18 décembre dernier.

Auteur d'un triplé face l'Argentine en finale du Mondial, Kylian Mbappé aurait pu rentrer dans l'histoire de l'équipe de France. Mais c'était sans compter sur Emiliano Martinez, auteur d'un arrêt miracle dans ls ultimes instants de la prolongation. La suite, on la connaît. Le portier d'Aston Villa se montre intraitable lors de la séance des tirs au but et permet à l'Argentine de remporter sa troisième Coupe du monde. La suite ? On ne peut pas dire que Martinez ait fait preuve de modestie. Que ce soit dans les vestiaires ou à Buenos-Aires lors des célébrations, le gardien s'est moqué, continuellement, de Kylian Mbappé, auteur pourtant d'un triplé.

« Si tu n'es pas quelqu'un de bien... »

Un comportement inacceptable pour Aleksander Ceferin. « Ça ne se fait pas. Vous avez gagné la Coupe du monde ! Montrez de la grandeur, montrez que vous n'êtes pas un primitif. Tu peux être un parfait gardien, mais si tu n'es pas quelqu'un de bien... » a confié le président de l'UEFA dans des propos rapportés par As.

Messi rappelé à l'ordre