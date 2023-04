Après l'équipe de France, Mbappé déclare la guerre au PSG

Amadou Diawara

Désireux d'avoir un contrôle sur son droit à l'image, Kylian Mbappé est au bras de fer avec la Fédération Française de Football. Alors que le PSG a publié une vidéo qui ne lui a pas plus du tout ce jeudi, le numéro 7 parisien a tenu à mettre les points sur les i avec son club sur les réseaux sociaux.

Pour lancer sa campagne de réabonnement au Parc des Princes, le PSG a publié une vidéo ce jeudi. Une vidéo dans laquelle Kylian Mbappé est le grand protagoniste et où on ne voit pas les autres stars du PSG. En effet, seuls Nuno Mendes et quelques titis du club parisien sont présents.

Mbappé pousse un coup de gueule contre le PSG

Mécontent, Kylian Mbappé n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sur son compte Instagram , affirmant que le PSG n'était pas le « Kylian Saint Germain » . Et à en croire Le Parisien , le numéro 7 rouge et bleu est sorti de ses gonds parce qu'on entachait son image.

Mbappé alerte le PSG concernant son image