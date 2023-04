Voilà pourquoi Zidane a totalement disjoncté

Thibault Morlain

Il y a quelques mois, l’équipe de France perdait la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Ce n’est pas la première fois que les Bleus échouent à la dernière marche. On se souvient tous du scénario de 2006 face à l’Italie. Une rencontre marquée par le coup de tête de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi et voilà que l’Italien a dévoilé ce qu’il avait dit à Zizou pour le faire disjoncter.

Pour beaucoup de supporters de l’équipe de France, la défaite en finale de la Coupe du monde 2006 reste en travers de la gorge. Les Bleus s’étaient alors inclinés face à l’Italie, un scénario d’autant plus cruel que cela s’était joué aux tirs au but alors que les deux nations étaient à égalité (1-1) suite à des buts de Zinedine Zidane, grâce à une sublime panenka sur Gianluigi Buffon, et Marco Materazzi.

Triste fin de carrière pour Zinedine Zidane

Deux joueurs qui ont également marqué la rencontre d’une autre manière. Durant les prolongations, cette scène a fait le tour du monde. Zinedine Zidane a alors complètement vrillé en assénant un coup de tête dans le torse de Marco Materazzi après des propos du défenseur central italien. Résultat : carton rouge pour Zidane qui disputait là le dernier match de sa carrière.

« Je préfère ta soeur »