Equipe de France : Messi remue le couteau dans la plaie

Thibault Morlain

En décembre dernier, l’équipe de France était proche de décrocher sa troisième étoile et remporter la Coupe du monde au Qatar. C’était finalement sans compter sur l’Argentine de Lionel Messi. C’est donc la bande à La Pulga qui a été sacrée. Forcément, les têtes étaient basses au sein du vestiaire de Didier Deschamps. Une déception à nouveau ravivée par Messi.

Il n’y aura donc pas eu de back to back pour l’équipe de France. Sacrés champions du monde en 2018, les Bleus rêvaient de conserver leur couronne. Les hommes de Didier Deschamps étaient d’ailleurs arrivés à la dernière marche, avant de finalement trébucher. En effet, au terme d’un très beau parcours, l’équipe de France avait réussi à atteindre la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Messi et l’Argentine font tomber la France

Mais la finale s’est donc soldée par une défaite pour l’équipe de France. Et c’est l’Argentine qui a fait tomber les Bleus. Au terme d’un scénario rocambolesque, l’Albiceleste s’est imposée aux tirs au but, portée notamment par un Lionel Messi exceptionnel, auteur d’un tournoi époustouflant. Le joueur du PSG a ainsi remporté le dernier trophée qui lui manquait et depuis, Messi est sur son petit nuage.

« Ma plus grande joie dans le football »