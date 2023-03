Nouveau scandale pour Le Graët

La rédaction

Désormais ex-président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët est encore sur le coup d’une polémique. Le nouveau président du bureau de la FIFA à Paris entretient d’excellents relations avec Gianni Infantino, le président de...la FIFA. Et c’est d’ailleurs auprès de ce dernier qu’il a pu bénéficier d’avantages conséquents : celui d’inviter 28 personnes lors de la finale de la Coupe du monde, au lieu des 10 octroyées par l’instance.

Le calme n’est pas encore revenu chez Noël Le Graët. Pris dans une véritable tempête depuis ses propos sur Zinédine Zidane en janvier dernier l’ayant contraint de démissionner du poste de président de la FFF, le Breton est aussi sous le coup d’une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Et de nouvelles informations venant du journal Le Monde viennent accabler encore un peu plus Noël Le Graët.

Un quota d’invités largement dépassé

L’excellente relation de Noël Le Graët avec le président de la FIFA, Gianni Infantino a permis au dirigeant breton de bénéficier d’avantages en nature. Car selon des informations publiées par Le Monde , Noël Le Graët a pu inviter 28 de ses proches tels que : sa famille, des amis et Philippe Le Goff, maire de Guingamp pour venir assister à la finale de la Coupe du monde.

Scandale FFF : Le Graët parti, Platini donne sa réponse pour débarquer https://t.co/lYFibVvBad pic.twitter.com/jCqXNQeyA9 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Logés aux frais de la FIFA