«C’est un rêve» : Deschamps se fait interpeller à l’OM

Hugo Chirossel

À 28 ans, Valentin Rongier a pris une autre dimension à l’OM cette saison. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes est un des hommes de base d’Igor Tudor, qui en a fait son capitaine. Alors que ses coéquipiers Jordan Veretout et Matteo Guendouzi sont tous les deux allés à la Coupe du monde, Rongier quant à lui n’a jamais été appelé par Didier Deschamps. Il s’est confié sur ce que représente l’équipe de France à ses yeux.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste jeudi pour les rencontres face aux Pays-Bas et l’Irlande, Valentin Rongier sera forcément devant sa télé. Élément essentiel de l’OM cette saison, le milieu de terrain âgé de 28 ans n’a jamais été convoqué en équipe de France jusqu’à présent. Dans un entretien accord au média Carré , il s’est confié sur son envie de jouer pour les Bleus et ce que représente la sélection pour lui.

« Ça serait une immense fierté de porter le maillot bleu »

« Ça représente le Graal. C’est le summum pour un sportif de haut niveau, pour un footballeur. C’est un rêve. Dans ma famille, on est foot, on vit foot, on a regardé tous les matchs de l’équipe de France, on a grandi avec ça. Porter le maillot de ta nation, t’imagines la fierté devant tes proches, auprès de tes amis, même auprès de toi. Ça serait une immense fierté de porter le maillot bleu. Je joue à l’OM, notre équipe est performante, individuellement, je pense que je réalise des prestations abouties. Je me sens pas loin après je ne suis pas sélectionneur, ce n’est pas moi qui prends les décisions. Je me sens prêt, c’est une certitude », a déclaré Valentin Rongier.

« Je me mets aucune pression avec ça »