«Arrête d’écouter ta clique» : En direct, il interpelle Deschamps 

Depuis quelques jours, les tensions entre Didier Deschamps et Karim Benzema sont revenus au premier plan. En effet, le sélectionneur de l’équipe de France a pris la parole sur le forfait du joueur du Real Madrid Qatar et ce dernier lui a répondu. Alors qu’on aimerait bien connaitre la vérité de ce feuilleton, Jérôme Rothen a interpellé Deschamps lors de son émission radio.

Le feuilleton Didier Deschamps-Karim Benzema est reparti pour un tour. En répondant au sélectionneur de l’équipe de France via ses réseaux sociaux, le buteur du Real Madrid a ajouté de l’huile sur le feu. Alors que ce dossier fait à nouveau énormément réagir, Jérôme Rothen en a directement appelé à Deschamps pour y avoir plus clair à propos du cas Benzema.

« Viens répondre à des questions courageuses »

« J’ai un appel à faire à Didier Deschamps en personne. Vu qu’il ne me répond plus, je le fais à travers mon émission. Arrête d’écouter toute ta clique et viens répondre à des questions courageuses et pas à des questions formatées de mielleux où on botte en touche », a lâché Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

« Didier, n’aie pas peur de ton entourage »