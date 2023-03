Clash avec Deschamps, Benzema prend cher

Thibault Morlain

Alors que le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar avait fait polémique, c'est dernièrement reparti pour un tour à ce sujet. En effet, alors que Didier Deschamps avait pris la parole sur le sujet, KB9 avait répondu au sélectionneur de l'équipe de France, remettant en cause sa version. Alors que Benzema a par la suite promis de s'expliquer à propos de ce feuilleton, voilà que sa communication lui vaut aujourd'hui de nombreuses critiques.

En exposant sa version du forfait de Karim Benzema avec l'équipe de France au Qatar, Didier Deschamps a déclenché la colère du joueur du Real Madrid. Ce dernier a alors répondu via ses réseaux sociaux et son compte Instagram . Benzema a même annoncé qu'il devrait prochainement s'exprimer sur cette affaire : « Je vais devoir m’expliquer pour le peuple ».

« Ça suffit »

Mais voilà que tout semble être en train de se retourner contre Karim Benzema. En effet, aujourd'hui, c'est le Français qui est pointé du doigt en raison de sa communication. Pascal Dupraz lâchait ce dimanche sur RMC : « Vous pensez que je n’ai que ça à faire moi ? Attendre, trépigner... que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? Mais tu sais ce que je vais faire le jour où il parle ? Je vais me repasser le match des rugbymen, Angleterre-France. Du sport, encore et toujours. A force, ça fait mal à notre sport. Au sport numéro 1. On est en train de le déglinguer de partout. Ça suffit ! Une fois bonne fois pour toute, ça suffit ! ».

« Je ne comprends pas l’utilité des smileys et des clowns »

Sur le plateau du Canal Football Club , Laure Boulleau a elle annoncé à propos de Karim Benzema : « Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair. On attend une vraie communication, je ne comprends pas l’utilité des smileys et des clowns. L’approche est inutile, il n’a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite qu’il donne une interview, il doit être au-dessus de cela ».

« Digne des influenceurs sur les réseaux sociaux »