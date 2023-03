En clash avec Deschamps, Benzema se fait tacler

Arnaud De Kanel

Le clash entre Didier Deschamps et Karim Benzema n'en finit plus. L'attaquant du Real Madrid a remis une pièce dans la machine après les propos du sélectionneur sur sa blessure en l'accusant de menteur par le biais d'une story Instagram. Une façon de communiquer qui exaspère Laure Boulleau, l'ancienne joueuse du PSG et désormais consultante pour Canal+.

Le forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde continue de faire parler. Samedi, Didier Deschamps a assuré que le Ballon d'Or n'avait pas d'autres choix que de rentrer chez lui après sa blessure. Une version que conteste le principal intéressé qui s'est une nouvelle fois servi d' Instagram pour faire passer un message au sélectionneur en assurant qu'il devrait « s'exprimer pour le peuple » dans les prochains jours. Laure Boulleau ne comprend pas cette façon de faire.

«Les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair»

« Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d’y voir clair », a déclaré l'ancienne joueuse du PSG sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, avant de poursuivre.

«L’approche est inutile»