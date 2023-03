Surprise, le «nouveau Mbappé» frappe à la porte de Deschamps

La rédaction

Arrivé à Sassuolo l’été dernier après une belle saison sous le maillot du FC Lorient, Armand Laurienté connaît une première saison en Italie plutôt fructueuse sur le plan individuel. De quoi s’imaginer en Équipe de France à l’avenir ? Le joueur de 24 ans, comparé à Kylian Mbappé par les supporters de son club, s'est prononcé sur le sujet.

Alors qu’il a rejoint Sassuolo lors du dernier mercato estival, Armand Laurienté a déjà été adopté en Italie. En 19 apparitions, l’ancien joueur du FC Lorient a inscrit sept buts et délivré six passes décisives en Serie A. Son acclimatation éclaire lui a donné le privilège d’avoir une chanson à son nom écrite par ses supporters, qui le comparent à la star du PSG Kylian Mbappé, sur les airs du tube de Stromae « Papaoutai » avec les paroles suivantes : « Quelle vitesse, et quels dribbles il a », « Tu ne peux pas l'arrêter et tu ne le vois pas passer », « Il marque plus que Mbappé et Drogba, il s'appelle Laurienté, c'est le nouveau Kylian » .

Mbappé et Laurienté bientôt réunis ?

La réussite en club d’Armand Laurienté laisse imaginer qu’il prétend à un avenir radieux, jusqu’en Équipe de France peut-être, même si ce n’est pas la priorité de l’attaquant formé à Rennes : « Si je continue à être bon en club, peut-être que certaines choses arriveront. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je pense au quotidien. Je me dis que si ça doit arriver un jour, ça arrivera. Il y a de très bons joueurs en équipe de France. Pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai à faire en club » a affirmé Laurienté pour Eurosport .

« Je ne me mets pas la pression »