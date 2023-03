Équipe de France : Didier Deschamps pense à lui, il lui répond en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très performant cette saison sous le maillot de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo a été pré-convoqué par Didier Deschamps en vue de la prochaine liste de l’équipe de France. Avant le match entre les Aiglons et le FC Nantes, le défenseur tricolore a parlé d’une éventuelle convocation avec les Bleus.

Dans moins d’une semaine, Didier Deschamps annoncera sa liste pour les premiers matchs de qualification pour l’Euro. Près de trois mois après la défaite en finale de Coupe du monde, l’équipe de France va repartir de l’avant et avec un nouveau visage. Jean-Clair Todibo pourrait en faire partie, lui qui a été pré-convoqué par Didier Deschamps.

Todibo bientôt en équipe de France ?

Auteur d’une grosse saison avec l’OGC Nice, l’ancien joueur du FC Barcelone postule clairement à une place sous le maillot bleu. Interrogé avant la rencontre de l’OGC Nice contre le FC Nantes, Jean-Clair Todibo est resté mesuré.

Benzema en remet une couche sur Deschamps, il pousse un coup de gueule https://t.co/XXXKoXEwtv pic.twitter.com/NcUeEq36uo — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«Ce serait beau d’un point de vue individuel»