Deschamps y croyait, Benzema lui fait une annonce fracassante

Thibault Morlain

Au lendemain de la finale de Coupe du monde perdue par l’équipe de France, Karim Benzema lâchait un message sur les réseaux sociaux, sous-entendant sa retraite internationale. Didier Deschamps a alors voulu en avoir le coeur net et si le sélectionneur des Bleus avait un espoir de rappeler le joueur du Real Madrid, ce dernier l’a visiblement vite calmé…

« J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». C’est avec ce message que Karim Benzema a fait dire à certains que l’équipe de France était terminée pour lui. Absent de la Coupe du monde, le joueur du Real Madrid a-t-il pour autant tiré sa révérence ?

«Je vais devoir m’expliquer» : La nouvelle bombe de Benzema https://t.co/ssqpRZdsCN pic.twitter.com/lymly5n9v5 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Deschamps pas convaincu…

Selon les informations de L’Equipe , depuis la Coupe du monde, Karim Benzema et Didier Deschamps ont échangé à deux reprises. La première fois, durant le mois de janvier. Un appel téléphonique au terme duquel le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas vraiment la certitude que KB9 a pris sa retraite internationale. De quoi laisser la porte ouverte à un retour de Benzema avec les Bleus ?

Benzema arrête avec l’équipe de France !

C’est alors que début mars, Didier Deschamps rappelle Karim Benzema afin de savoir s’il peut le mettre dans la liste des pré-convoqués en équipe de France. Mais cette fois, le Ballon d’Or 2022 est plus clair que jamais avec le sélectionneur : il arrête avec les Bleus. Plus de place au doute donc désormais pour Benzema…