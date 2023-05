Mbappé snobé pour Haaland, il va enrager

Jean de Teyssière

La saison n'est pas encore terminée que déjà les discussions sur le futur Ballon d'Or vont bon train. Qui succèdera à Karim Benzema, vainqueur en 2022 ? Bernardo Silva a été interrogé sur cette question et s'il voit pour le moment Lionel Messi le remporter grâce à la victoire en Coupe du monde, Erling Haaland pourrait être un sérieux concurrent en cas de victoire de Manchester City en Premier League et en Ligue des Champions. En tout cas, il ne met pas Kylian Mbappé dans la discussion.

Depuis la nouvelle formule du Ballon d'Or, le joueur sacré est récompensé selon la saison écoulée et non plus sur l'année civile, comme c'était le cas avant. Pour l'édition 2023, qui se tiendra en octobre, les championnats, la Ligue des Champions ainsi que la Coupe du monde seront donc pris en compte. Si le Mondial au Qatar devrait prendre une place considérable lors des votes des journalistes, Bernardo Silva ne le voit pas de cet œil.

«Jusqu'à présent, il faut dire Messi»

Interrogé par France Football , média qui décerne le Ballon d'Or, Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais de Manchester City estime qu'à l'heure actuelle, la récompense individuelle suprême revient à Lionel Messi : « Jusqu’à maintenant, il faut dire Messi parce qu’il a gagné la Coupe du monde. »

«Tu peux aussi dire Haaland, ou Vinicius»