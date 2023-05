Grande annonce pour l’équipe de France, Deschamps peut souffler

Thomas Bourseau

N’Golo Kanté est parti pour rester en équipe de France. Contrairement à certains cadres des Bleus qui ont pris leur retraite internationale, Kanté compte poursuivre, pour le bonheur de Didier Deschamps.

Depuis la fin du Mondial au Qatar perdu par l’équipe de France en finale face à l’Argentine, plusieurs grands noms ont pris leur retraite internationale. Ce fut notamment le cas de Karim Benzema, du désormais ex-capitaine Hugo Lloris, de Steve Mandanda et plus surprenant… de Raphaël Varane qui, à 29 ans, décidait de tourner la page des Bleus.

N’Golo Kanté annonce avoir l’intention de continuer

De par ses blessures récurrentes, ses accomplissements et son âge (32 ans), on aurait pu penser que N’Golo Kanté puisse également prendre en considération un départ à la retraite. Néanmoins, le champion du monde 2018 en a encore sous le capot et compte bien continuer à jouer au plus haut niveau.

