Mbappé : Haaland l’imite et fait une énorme demande

Après la défaite à l’aller contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé avait demandé à ses coéquipiers de « bien manger et bien dormir ». Une demande qui s’apparente à celle d’Erling Haaland envers Jack Grealish. L’international anglais a livré les coulisses du professionnalisme impressionnant du buteur de Manchester City.

Pour sa première saison à Manchester City, Erling Haaland crève l’écran. L’attaquant norvégien a déjà battu le nombre de buts sur un exercice de Premier League, lui qui est à 50 réalisations toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, Erling Haaland prend également de la place dans le vestiaire où son professionnalisme bluffe tout le monde.

«Je ne pourrais pas être comme ça»

« C’est le meilleur professionnel que j’ai pu voir », assure Jack Grealish dans un entretien accordé au Daily Mail. « Son état d’esprit est quelque chose que vous ne verrez plus jamais. Il fait tout. Il récupère. Dans la salle de sport. Dix heures de soins par jour. Bains de glace. Régime. C’est pour ça qu’il est ce qu’il est. Mais je jure que je ne pourrais pas être comme ça », reconnaît l’international anglais.

Quand Haaland demande à Grealish de ne pas sortir