PSG : Grand rêve du Qatar, il lâche sa réponse

Ancien joueur et entraineur des équipes jeunes du Paris Saint-Germain, Thiago Motta semble être l’un des profils préférés pour succéder à un Christophe Galtier très critiqué. Il fait dire que le jeune entraineur réalise des belles choses à Bologna et entretiendrait d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, son ancien président au PSG.

L’avenir du PSG fait débat depuis l’élimination en Ligue des Champions et les résultats catastrophiques des derniers mois n’ont en rien arrangé les choses. Christophe Galtier est évidemment en première ligne face aux critiques, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu'il garde la confiance de ses dirigeants pour le moment.

Un retour de Thiago Motta, la solution de Doha

En France comme à l’étranger, les noms de ses possibles successeurs fusent pourtant de tous les côtés et il y en a un qui semble avoir la cote. Il s’agirait de Thiago Motta, qui serait vraisemblablement l’option favorite des propriétaires qatari. Il faut dire que l’ancien milieu de terrain connait très bien le PSG pour y avoir été joueur, mais également pour y avoir fait ses premiers pas comme entraineur chez les U19.

« Je suis concentré sur la Roma et sur Bologna »