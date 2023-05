Zidane - PSG : Mauvaise nouvelle pour le Qatar ?

Alexis Brunet

La saison n'est pas encore finie, que le PSG pense déjà à la prochaine. Le club de la capitale va s'activer pour recruter de nouveaux joueurs et pourrait aussi changer d'entraîneur. Malheureusement pour le dernier champion de France, une mauvaise nouvelle venue d'Espagne pourrait contrecarrer les plans parisiens au sujet d'une possible nomination de Zinedine Zidane.

Il va y avoir du mouvement cet été au PSG. Luis Campos va devoir trouver une solution pour les multiples retours de prêts. Beaucoup ne devraient pas être conservés. Il faudra leur trouver un nouveau point de chute et cela ne sera pas facile. Autre chantier du prochain mercato, les arrivées, elles seront sans doute nombreuses et qualitatives. Paris devra en effet apporter du sang neuf à l'effectif mais aussi trouver des remplaçants idéaux, pour Neymar et Lionel Messi, annoncés sur le départ de la capitale.

Osimhen ou Randal Kolo Muani espérés

Pour remplacer ces deux superstars, le PSG va devoir sortir le chéquier. Les pistes pour l'attaque parisienne sont très coûteuses et la concurrence est féroce. On parle du Napolitain Victor Osimhen et du français de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani. Les enchères devraient facilement monter à plus de 100M€ minimum.

Mourinho au PSG, la presse italienne vend la mèche https://t.co/Ggp96WTAPv pic.twitter.com/rAg6I4YC5N — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Raúl va quitter le Real Madrid