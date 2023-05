Nouvelle polémique pour Cristiano Ronaldo, sa mère dénonce une fake news

Pierrick Levallet

Une nouvelle polémique est venue perturber la vie du couple de Cristiano Ronaldo récemment. D'après certaines rumeurs, la mère du Portugais aurait eu recours à la sorcellerie pour que son fils quitte Georgina Rodriguez, avec laquelle elle ne s'entendrait pas. Maria Dolores dos Santos Aveiro est alors sortie du silence, dénonçant une fake news.

C’est un nouveau scandale qui vient de toucher le clan Cristiano Ronaldo. D'après l’émission espagnole Socialité , la relation entre Georgina Rodriguez et la mère du Portugais serait particulièrement mauvaise. Maria Dolores dos Santos Aveiro aurait notamment eu recours à la sorcellerie pour obtenir la séparation de son fils. Par ailleurs, elle n’aurait jamais voulu que le couple se marie ou aient des enfants. La rumeur est en train de prendre de l’ampleur. La mère de Cristiano Ronaldo a donc décidé de sortir du silence et de lâcher ses vérités sur cette affaire.

«Nouvelle fausse, calomnieuse et même macabre», la mère de Cristiano Ronaldo se lâche

« Je souhaite communiquer en mon nom et au nom de ma famille, qui comprend Georgina, l'épouse de mon fils Cristiano. J'affirme qu'aujourd'hui, 16 mai 2023, j'ai appelé mes avocats pour laver mon nom et celui de ma famille pour ce qu'ils représentent dans ma vie. Un article a été publié dans un journal portugais bien connu (qui, par conséquent, utilise et abuse de mon nom de famille à des fins publicitaires). Cette nouvelle fausse, calomnieuse et même macabre où il est question d'actes horribles que j'aurais ordonnés pour enlever le bonheur à l'un de mes enfants... » a lancé Maria Dolores dos Santos Aveiro à travers un communiqué officiel.

«Je prouverai que les sources et les propos tenus jusqu'à présent sont totalement infondés»