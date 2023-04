Cristiano Ronaldo bientôt célibataire, elle empoche le jackpot

La rédaction

Il y aurait de l'eau dans le gaz dans le couple Ronaldo. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d'une crise de couple et donc d'une possible séparation entre l'ancien joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez. Si la séparation a lieu, la jeune femme empocherait un sacré pactole.

Déjà, ils vivaient en enfreignant la loi en Arabie Saoudite. Le pays interdit toute cohabitation d'un couple non marié. Ce qui était le cas du Portugais et de sa compagne. Mais devant la dimension interplanétaire de Cristiano Ronaldo, les autorités saoudiennes avaient choisi de fermer les yeux et d'accepter que les concubins vivent ensemble, accompagnés de leurs cinq enfants. Parmi ces cinq enfants, deux proviennent de Georgina Rodriguez, les trois autres ayant été conçus à l'aide d'une mère porteuse. Mais l'idylle saoudienne pourrait bien prendre fin et ça pourrait coûter cher à l'attaquant d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo juge Georgina trop « superficielle »

Daniel Nascimento, journaliste au Correio da Manhã avait évoqué cette relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : « Georgina (Rodriguez, ndlr) passe ses journées dans un centre commercial et c’est l’une des raisons pour lesquelles il commence à trouver cette histoire embêtante. Elle ne fait rien à part dépenser, dépenser et dépenser. » S'ajoute à cela un égocentrisme qui serait né après la diffusion d'une série Netflix prénommée « Moi, Georgina » qui retrace la vie du couple Ronaldo par l'œil de Georgina.

En cas de séparation, Georgina toucherait 350M€